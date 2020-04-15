МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) предлагает проводникам российских поездов, отмененных из-за ситуации с коронавирусом, работу на оставшихся маршрутах или другую занятость, а при отсутствии альтернативных вариантов сотрудники сохраняют места и получают выплаты согласно Трудовому кодексу без выхода на службу, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

ФПК осуществляет практически все перевозки пассажиров в дальнем следовании в России. Холдинг РЖД из-за снижения пассажиропотока отменил ряд поездов дальнего следования. Согласно информации на сайте ФПК, общая численность сотрудников компании составляет более 58 тысяч человек. Они работают в 13 филиалах, структурные подразделения которых расположены от Калининграда до Владивостока. Основная часть персонала – более 36 тысяч человек – работники, непосредственно взаимодействующие с пассажирами, среди которых проводники.

"В связи с отменой ряда поездов в период неблагополучной эпидемиологической ситуации в стране сотрудникам поездных бригад отменённых поездов будет предложена работа на других направлениях или другая работа в пунктах формирования поездов", — сообщили в ФПК.

"В случае отсутствия альтернативных вариантов они сохранят свои рабочие места и будут получать регулярные денежные выплаты согласно Трудовому кодексу РФ без выхода на работу", — рассказали в компании.

РЖД ранее отмечали, что при улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг незамедлительно восстановит маршрутную сеть, а при необходимости увеличит предложение для пассажиров.

"После снятия ограничений и восстановления пассажирооборота работники вновь приступят к выполнению своих трудовых обязанностей", — добавили в ФПК.