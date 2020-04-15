НЬЮ-ЙОРК, 15 апр /ПРАЙМ/. Самолет "Аэрофлота" с россиянами вылетел из аэропорта JFK в Нью-Йорке, сообщается на табло.

Нью-Йорк сейчас находится в центре эпидемии коронавируса в США.

Ранее был составлен список пассажиров рейса Su103 Нью-Йорк — Санкт-Петербург — Москва. В него, по словам пассажиров, попали и те, кто мог подтвердить, что им есть, где провести в самоизоляции две недели в пределах Москвы, Московской области, либо Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По данным консульства рф в Нью-Йорке, на рейс зарегистрировались 276 человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.