ВЛАДИВОСТОК, 15 апр /ПРАЙМ/. Часть пригородных поездов в Приморье отменяется с 18 апреля на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ОАО "Экспресс Приморья" Максим Каленник.

"Для предотвращения возможного дальнейшего распространения опасного заболевания среди жителей региона оперативный штаб ГО и ЧС Приморского края и пригородный перевозчик приняли решение ограничить количество рейсов пригородных поездов", — сказал Каленник.

По его словам, с 18 апреля временно отменяются два поезда Владивосток- Кневичи, два — Кневичи — Владивосток, четыре по маршруту Владивосток- Надеждинская, один — Надеждинская — Владивосток, два – Надеждинская — Мыс Чуркин, по одному на направлениях Владивосток- Артем Приморский-1, Мыс Чуркин — Надеждинская, Уссурийск — Хасан. Также с 19 апреля временно отменяется пригородный поезд Хасан — Уссурийск и Владивосток- Арсеньев — Новочугуевка. С 20 апреля — пригородный поезд Новочугуевка- Арсеньев — Владивосток.

О возобновлении работы этих поездов сообщат дополнительно. "Компания "Экспресс Приморья" призывает жителей края временно ограничить свои поездки", — отметил собеседник.

В Приморье действует режим полной самоизоляции. В регионе зафиксировано 32 случая коронавируса, три человека выписаны, двое умерли.