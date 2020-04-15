ПЕКИН, 15 апр — ПРАЙМ. Китайские авиакомпании в первом квартале 2020 года из-за эпидемии коронавируса потеряли около 33,62 миллиарда юаней (около 4,76 миллиарда долларов), заявил на пресс-конференции в среду официальный представитель управления гражданской авиации КНР Сюн Цзе.

"Эпидемия нового типа коронавируса оказала большое влияние на всю авиационную отрасль. В первом квартале 2020 года потери авиационной отрасли достигли 39,82 миллиарда юаней (5,64 миллиарда долларов)", – заявил Сюн Цзе.

По его словам, большая часть убытков отрасли приходится на китайские авиакомпании, которые за первый квартал потеряли 33,62 миллиарда юаней (4,76 миллиарда долларов).

Ранее ведомство потребовало от иностранных авиакомпаний оставить лишь одно направление с Китаем и выполнять один рейс в неделю, а от китайских авиаперевозчиков потребовали оставить лишь один маршрут с каждым государством и также выполнять не более одного рейса в неделю. Кроме того, в рамках предотвращения завоза COVID-19 в страну власти запретили въезд всем иностранцам по действующим визам, за исключением дипломатов и лиц некоторых других категорий.

Таким образом, по данным управления, начиная с 30 марта среднесуточное число международных рейсов в стране на превышало 20, в среднем в сутки в страну въезжали по 2-3 тысячи человек.