МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Умные дороги будут предупреждать водителей о пешеходах и открытых люках, соответствующие пилотные проекты уже запущены в Самаре, Волгограде и Курске, заявил РИА Новости представитель рабочей группы НТИ "Автонет", пресс-секретарь НП "Глонасс" Ярослав Федосеев.

Система, созданная в рамках проекта "Автодата", фиксирует вибрационное воздействие от пешехода и открытых люков на дороге и передает данные координат в бортовой компьютер автомобиля через технологию V2X (позволяет автомобилям взаимодействовать между собой и окружающей инфраструктурой). Информация об открытых люках также передается оператору системы "Безопасный регион". Точность определения расположения события — до 1 метра, плотность определения событий до 20 человек на 20 метров участка обочины.

По словам Федосеева, система позволит предотвращать опасные ситуации и ДТП с участием пешеходов, особенно в ночное время, во время осадков и в условиях тумана. Интерес к внедрению новой технологии проявили 20 регионов России, в том числе Башкирия, Хабаровский край, Красноярский край, Пензенская и Калининградская области. "Пилотные проекты уже реализуются в Самаре, Волгограде и Курске", — рассказал он.

"Данные о пешеходе, который планирует перейти дорогу в неположенном месте, будут поступать напрямую в автомобиль с помощью технологии V2X и бортового оборудования. В России достаточно высокая смертность с участием пешеходов. Наша технология позволит снизить риски минимум на 20-25%. Мы ожидаем, что в ближайшие четыре-пять лет технология акустического мониторинга будет тиражирована в большинство регионов России", — рассказал он.

Проект "Автодата" предполагает создание платформы, которая будет собирать, хранить и обрабатывать автомобильные и транспортные данные уже существующих цифровых систем. Это данные об эксплуатации автомобиля, а также о внешней окружающей среде — качестве дороги, погодных условиях, географии использования. Информация может поставляться и собираться в режиме реального времени через V2X-технологии.