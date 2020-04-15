Добавлены подробности (пятый-шестой абзацы).

МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Открытие речной навигации в Москве переносится с 24 на 20 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Канала имени Москвы".

Навигация по рекам Москвы, как и во всем Московском бассейне, объединяющем водные пути 12 регионов страны (Москва, Подмосковье, Тульская, Тверская, Вологодская, Ярославская, Новгородская, Рязанская, Владимирская, Калужская, Нижегородская и Ивановская области) традиционно открывается 24 апреля, а закрывается 17 ноября. Соответствующие распоряжения выпускает Росморречфлот.

"Согласно распоряжению Росморречфлота… на девяти участках ФГБУ "Канал имени Москвы" в Московской, Рязанской и Ярославской областях изменены сроки открытия навигации на более ранние. Так, участок внутренних водных путей от н.п. Хопылево до Рыбинского гидроузла будет открыт для судоходства с 22 апреля, Рыбинский гидроузел – с 23 апреля, 63-й судовой ход до населенного пункта Торово – с 24 апреля, спрямление судовых ходов Зональное – Бабьи Горы – с 24 апреля, река Москва от нулевого до 37 км – с 20 апреля, шлюз Северка, участок реки Ока от 850-го км до 770-го км, гидроузел Белоомут и р. Ока от 698 до 710 – уже с 20 апреля", — сообщили в пресс-службе.

"Канал имени Москвы" отмечает, что решение принято в соответствии с обращением в Росморречфлот Российской палаты судоходства.

Как сообщила позднее пресс-служба Росморречфлота, "Канал имени Москвы" завершает тестирование автоматизированной сети мониторинга состояния канала в районе Волоколамского шоссе, где в январе 2019 года произошла авария из-за размыва участка насыпных сооружений.

"Для ввода указанной системы в производственную эксплуатацию перед началом навигации-2020 в установленном порядке ведется процесс её всестороннего тестирования… ввод в строй новейшей системы мониторинга не только повышает надёжность и устойчивость функционирования канала…, но и…способствует обеспечению бесперебойного безопасного судоходства… а также необходимой транспортной и гидротехнической безопасности всего Волоколамского транспортного узла", — отмечается в сообщении.

ФГБУ "Канал имени Москвы" — крупнейший в России воднотранспортный и водохозяйственный комплекс, который выполняет функции органа государственного управления на внутренних водных путях в 12 субъектах РФ. Объекты предприятия включают в себя 235 гидротехнических сооружений и почти 4 тысячи километров водных путей, в том числе 88 километров в Москве.