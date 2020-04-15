МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Toyota Motor Europe намерена постепенно восстановить работу на предприятиях во Франции и Польше, сообщила компания в своем релизе.

"Toyota Motor Europe объявляет, что постепенно перезапустит производство на Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), Валансьен, и Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP), в Ельч-Лясковице и Валбжихе", — говорится в сообщении.

В TMMF изготовляется Toyota Yaris, а в TMMP — двигатели и трансмиссии. Работа TMMF будет частично восстановлена с 22 апреля после прекращения производства 17 марта, сообщила компания, TMMP также готовится к восстановлению производства в ограниченных объемах.

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.