МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Государственная авиакомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Airlines не ожидает возобновления работы в полном режиме до конца года и просит некоторых членов экипажей судов о приостановлении действия трудовых контрактов, передает агентство Рейтер со ссылкой на внутренние сообщения компании.

"Возобновление полетов в нормальном режиме не произойдет до декабря 2020 года, как ожидается", — приводит агентство сообщения авиакомпании, направленные сотрудникам. Некоторых членов экипажей просят приостановить действие трудовых договоров в период с апреля до конца года.

Сколько именно сотрудников затронут эти меры пока не ясно, сообщает агентство.

Саудовская Аравия 29 марта продлила "до дальнейшего уведомления" запрет на международное авиасообщение.