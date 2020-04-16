МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Вывозной рейс Бангкок — Екатеринбург по предварительному графику запланирован на 18 апреля, сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № SVR3782 Бангкок — Екатеринбург запланирован на 18 апреля 2020 в 15.40 (местное время)", — говорится в сообщении.

Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Екатеринбурге и Свердловской области, Челябинске и Челябинской области.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.