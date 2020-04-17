КАЗАНЬ, 16 апр /ПРАЙМ/. Вывозной рейс "Уральских авиалиний", вылетевший в четверг днём из Бангкока в Казань и Уфу со 179 российскими туристами на борту, приземлился в аэропорту Казани в 23:19 мск, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Самолет вылетел из Бангкока в 15:16 (11:16 мск). На рейс были зарегистрированы 178 пассажиров, не считая пятерых грудных детей. Четыре человека на рейс не явились. Таким образом, в РФ из Таиланда вылетели 179 пассажиров, включая пятерых грудных детей. По информации представителя таиландской фирмы, обеспечивающей наземное обслуживание самолетов "Уральских авиалиний", перед посадкой в самолет все пассажиры и члены экипажа проходили по одному процедуру дезинфекции – опрыскивались дезинфицирующим составом.

"В международный аэропорт "Казань" прибыл борт, следовавший по маршруту Бангкок — Казань. Он приземлился в 23:19. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан проведут санитарно-карантинный контроль прямо на борту самолета при помощи переносного тепловизора", — сказала Галимова.

Ранее она сообщала, что из 179 пассажиров рейса 111 сойдут в Казани, остальные продолжат полет в Уфу. Ожидалось, что данным рейсом в Россию вернутся жители Татарстана, Башкирии, Пермского края, Оренбургской области и других регионов.

По информации Галимовой, прибывшие будут размещены на обязательный 14-дневный карантин в санатории "Ливадия" в черте Казани, где для них подготовлено 200 мест. Для проживающих организовано трехразовое питание. Они будут находиться под ежедневным медицинским наблюдением. В частности два раза в день будут проводиться замеры температуры. Пассажирам будут выданы памятки о распорядке дня, а также инструкция, как оформить дистанционно листок нетрудоспособности в случае необходимости. Кроме того, у пассажиров будет возможность оформить заказы на закупку средств гигиены и других товаров (за счет самого проживающего).

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сообщал ранее, что в санатории прибывшие будут находиться под медицинским наблюдением с ежедневным забором анализов. В случае необходимости специально подготовленный персонал будет усилен специалистами медучреждений.

Всего в республике на сегодняшний день зарегистрировано 128 случаев заражения коронавирусом. Ранее выздоровели и уже выписаны из больниц 21 человек, лечение в стационарах и на дому проходят 107 человек, пятеро из которых в тяжёлом состоянии.