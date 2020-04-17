МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Посольство США В РФ слышало о возможном рейсе авиакомпании "Аэрофлот" Москва — Нью-Йорк 20 апреля, сообщила пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Росс.

Ранее госдепартамент сообщил, что "Аэрофлот" запросил разрешение на выполнение рейса из московского аэропорта Шереметьево в аэропорт имени Кеннеди (Нью-Йорк) в пятницу, 17 апреля. По словам пресс-секретаря посольства, билеты на этот рейс уже могут продаваться.

"Мы также в курсе слухов о возможном рейсе "Аэрофлота" из Шереметьево в аэропорт имени Кеннеди в понедельник (20 апреля)", — написала дипломат в Twitter.

Она напомнила, что рейсы являются коммерческими и призвала граждан США обращаться за билетами напрямую в авиакомпанию. Она также предупредила, что для поездки в аэропорт может понадобиться цифровой пропуск, который следует оформлять на сайте московской мэрии.