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УФА, 17 апр /ПРАЙМ/. Самолёт, следовавший по маршруту Бангкок — Иркутск — Уфа, с российскими туристами на борту приземлился в уфимском аэропорту 17 апреля в 4:17 (2:17 мск).

По данным онлайн-табло международного аэропорта "Уфа", прилет борта авиакомпании "Уральские авиалинии" рейса Бангкок — Иркутск – Уфа был запланирован на 4:40 (2:40), но приземлился в Уфе раньше — в 4:17.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что туристы, которые прилетят из Таиланда, возможно, сразу будут помещены в обсерваторы по коронавирусу, которые подготовлены в посёлках Нижегородка и Лекаревка Уфимского района.

По данным пресс-службы аэропорта Уфы, прилетели 68 человек.

"Пассажиры в Уфе, 68 (58 взрослых, 10 детей). По прилете на борту самолета произведено анкетирование пассажиров, выдача постановлений об обязательном карантине Роспотребнадзора. В зале прилета терминала международных воздушных линий проведено тестирование всех пассажиров на коронавирусную инфекцию", — сообщили РИА Новости в пресс-службе аэровокзала.

По словам собеседника агентства, все пассажиры направлены в обсерватор.

Ранее сообщалось, что ожидалось прилет 62 туристов из Башкирии и 35 человек из соседних регионов: Пермского края, Оренбургской и Челябинской областей.