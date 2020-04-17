ЕРЕВАН, 17 апр /ПРАЙМ/. Плановые работы по капитальному ремонту путей начались в апреле в ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100% армянская "дочка" РЖД), сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе компании.

"С 13 апреля бригада путевой машинной станции (ПМС) "Масис" приступила к замене верхнего строения путей на участке Памбак-Шагали в Лорийской области Армении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом по утвержденному плану на 2020 год планируется капитальный ремонт восьми километров пути, замена 17 тысяч шпал новыми железобетонными шпалами, замена 13,2 тысячи тонн щебня, ремонт семи километров контактной сети и модернизация поста электрической централизации на перегоне Раздан-Севан.

"Размер утвержденной программы инвестиций ЮКЖД только в инфраструктуру на 2020 год оценивается в 1,845 миллиарда драмов (3,81 миллиона долларов), однако запланированный объем инвестиций может увеличиться на 77%", — отметили в компании.

Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.