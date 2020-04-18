ВЛАДИВОСТОК, 18 апр /ПРАЙМ/. Вывозной рейс с россиянами вылетел из Бангкока во Владивосток утром 18 апреля, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Владивостока.

Ранее власти Приморья сообщили, что эти рейсом из Таиланда вывезут около 200 россиян.

"Борт вылетел. Ожидаем, что во Владивосток он прибудет в 21.30 местного времени (14.30 мск)", — сказал собеседник.

В течение 14 дней после прибытия жители Приморья должны находиться дома на самоизоляции. Россиян из других субъектов разместят в обсерваторах.