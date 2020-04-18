Азербайджан продлевает закрытие границы с Грузией и Ираном до 4 мая из-за коронавируса
БАКУ, 18 апр /ПРАЙМ/. Азербайджан продлевает закрытие границы с Грузией и Ираном до 4 мая из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"Граница Азербайджана с Грузией и Ираном будет закрыта до 4 мая. Решение об этом принял премьер-министр Азербайджана Али Асадов", — говорится в сообщении оперштаба.
Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане, по данным оперштаба на субботу, достигло 1373, за сутки инфицированы 33 человека.
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