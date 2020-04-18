ЛОНДОН, 18 апр /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Граждане России, пожелавшие покинуть Британию из-за коронавируса, вылетели из Лондона в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.

"Специальный рейс авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва-Лондон, организованный для вывоза из России заинтересованных граждан Великобритании, состоялся 18 апреля. Обратным рейсом из Лондона в Москву вылетели несколько граждан России, оказавшиеся на территории Британии в особо затруднительном положении и нуждавшиеся в срочной эвакуации на Родину из гуманитарных соображений", — сказали в посольстве.

По прибытии в Москву россияне пройдут карантин в соответствии с действующими правилами.