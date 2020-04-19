МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Пятьдесят лет с начала производства автомобилей Lada исполняется в воскресенье: в этот день в 1970 году с конвейера Волжского автозавода в Тольятти сошли первые ВАЗ-2101 "Жигули" – легендарные "копейки".

"Первая модель Lada стала самой массовой в истории "АвтоВАЗа" и, более того, в истории российской автомобильной промышленности. С 1970 по 1988 год выпущено около 4,8 миллиона ВАЗ-2101 и ее модификаций", — сообщил "АвтоВАЗ".

ВАЗ-2101 базировался на итальянском седане Fiat-124. "АвтоВАЗ" отмечает, что эта машина в 1967 году получила звание "Автомобиль года в Европе". В СССР в ее конструкцию внесли свыше 800 изменений, и в итоге ВАЗ-2101 получил высокую оценку как у отечественных потребителей, так и на зарубежном рынке, куда поступил в 1971 году, добавляет компания.

"Около трех часов ночи 19 апреля кузова подошли к установке по монтажу колес. Откинулись кронштейны подвески и машины встали на "ноги". Первую вывел с конвейера инструктор Fiat Савоини, вторую – начальник участка сборки Сафонов", — рассказал газете "Волжский автостроитель" ветеран "АвтоВАЗа" Евгений Башинджагян.

"После регулировки колес и обкатки на стенде люди сгрудились у них, пытаясь хотя бы прикоснуться. Затем участникам события разрешили прокатиться. Машины носились по свободным площадям второй и третьей очереди конвейера с включенными фарами, под рев клаксонов. Трека еще не было. Опасное занятие прекратили. Автомобили установили в ряд – смотрелись они великолепно", — добавил он.

Автомобили Lada остаются самыми продаваемыми в России как среди новых легковых машин, так и подержанных. За последние 12 лет, по которым есть статистика продаж новых легковых и легких коммерческих машин от Ассоциации европейского бизнеса, машины Lada занимают первую строчку по объемам продаж, иногда обходя иностранных конкурентов вдвое.