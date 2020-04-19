ТОКИО, 19 апр /ПРАЙМ/. В первом терминале аэропорта Нарита — по соседству с Токио — началась регистрация пассажиров на вывозной рейс авиакомпании "Аврора" до Владивостока, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Как сообщалось ранее, планируется доставить во Владивосток до 128 россиян. Фактическая загрузка рейсов будет известна после регистрации граждан на портале госуслуг и получения информации о включении их в список на вывозной рейс. Ранее в Telegram-канале Минкомсвязи сообщалось, что вылет рейса SHU5481 "Токио — Владивосток" запланирован на 19 апреля в 14.05 по местному времени. Указывалось также, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Дальневосточном федеральном округе.

В пустом зале аэропорта выстроилась длинная очередь. Несмотря на то, что людей много, регистрация проходит спокойно.

Этим рейсом должны улететь и вахтовики, которые 10 дней с 9 апреля жили в аэропорту Ханэда в Токио. Они приехали в Японию на работу от разных компаний еще в январе-феврале и должны были вернуться домой 9 апреля, но рейс авиакомпании S7 во Владивосток был отменен. С тех пор они оставались в аэропорту. В течение этого времени им оказывали помощь как россияне, проживающие в Токио постоянно, так и российская дипмиссия, и администрация японского аэропорта, снабжая их продуктами, водой, спальными мешками, масками. Переезжать в недорогую квартиру они отказались из опасений, что проблему посчитают решенной и о них забудут, а также из-за того, что многие из них так и не получили деньги от государства и снимать, пусть и очень дешевое жилье, им попросту не на что.