ЛОНДОН, 20 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Пассажиропоток аэропортов Ирландии в 2019 году увеличился на 4,2% до 38,1 миллиона человек, следует из данных Центрального статистического управления Ирландии (Central Statistics Office, CSO).

Львиная доля всех выполненных рейсов (83,8%) пришлась на аэропорт Дублина. Больше всего рейсов из ирландской столицы было осуществлено в аэропорты Хитроу и Гавтик в Лондоне.

Девять из десяти авиаперелетов были сделаны в Европу и обратно. Среди неевропейских направлений самыми частыми были перелеты в США и обратно.