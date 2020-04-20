МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации работы транспорта в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направляет "Рекомендации по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19" для руководства в работе", — говорится в документе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 47 тысяч человек, всего скончались от болезни 405 человек, выздоровели 3 446.