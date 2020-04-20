ЛОНДОН, 20 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британский миллиардер Ричард Брэнсон готов заложить принадлежащие ему остров Неккер в Карибском море и семейный дом, чтобы получить банковские кредиты для спасения авиакомпании Virgin Atlantic в условиях пандемии коронавируса, бизнесмен написал об этом в понедельник в письме сотрудникам компании.

Ранее 69-летний Брэнсон обратился к властям Великобритании с просьбой об оказании помощи авиакомпании в размере 500 миллионов фунтов стерлингов. Однако получил отказ. Большинство рейсов авиакомпания в настоящее время не выполняет.

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы авиакомпания продолжала работать, но нам необходима государственная поддержка для достижения этой цели в условиях серьезной неопределенности, связанной с перелетами сегодня, и неизвестности, как долго самолеты будут на земле", — написал он. Брэнсон подчеркнул, что просит у правительства не безвозмездное финансирование, а коммерческие кредиты, которые авиакомпания вернет.

Ранее миллиардер, чье состояние оценивается в более 4 миллиардов фунтов стерлингов, подвергся критике за то, что просит деньги налогоплательщиков, не используя свои средства для сохранения рабочих мест и спасения авиакомпании. В ответ на это Брэнсон заявил, что вся прибыль, полученная за все годы от Virgin Group, была реинвестирована в бизнес. "Сегодня денежные средства, которыми мы располагаем в Virgin Group, и мое личное состояние инвестируются во многие компании по всему миру, чтобы защитить как можно больше рабочих мест, причем большая часть этих средств направляется в Virgin Atlantic", — пояснил он.

Говоря об острове Неккер, который бизнесмен купил, как необитаемый остров, когда ему было 29 лет, он отметил, что большая его часть используется для бизнеса.

"Со временем мы построили здесь наш семейный дом. Остальная часть острова управляется как бизнес, в котором работает 175 человек. Как и в случае с другими активами Virgin, наша команда соберет как можно больше денег за остров (в качестве объекта залога), чтобы сохранить как можно больше рабочих мест в группе", — написал Брэнсон.

Virgin Atlantic была основана в 1984 году, Брэнсон контролирует 51% акций компании, 49% принадлежит американской авиакомпанией Delta Air Lines.