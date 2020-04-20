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МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации работы транспорта в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направляет "Рекомендации по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19" для руководства в работе", — говорится в документе.

В документе содержатся рекомендации для пассажирского автомобильного и электротранспорта, а также водного транспорта и воздушного.

На борту самолета должна быть обеспечена возможность обработать руки кожным антисептиком, необходимо также иметь иметь на борту запас средств индивидуальной защиты, исходя не только из количества членов экипажа, но и пассажиров. При этом должна быть учтена продолжительность полета, так как маски надо менять не реже одного раза за три часа, отмечает Роспотребнадзор.

При уборке особое внимание должно отводиться дезинфекции ручек, выключателей, поручней, контактных поверхностей. Дополнительные дезинфекционные мероприятия должны проводиться в помещениях кухни и туалета непосредственно во время рейсов, длящихся более двух часов, говорится в рекомендациях.

Для водного транспорта предполагается разработка плана по профилактике распространения коронавирусной инфекции после завершения режима самоизоляции. В частности, рекомендуется предусмотреть круглосуточный вахтенный контроль доступа на судно, обязательное бесконтактное измерение температуры с записью в журнале посещения судна. На борт рекомендуется не пускать людей с температурой, а контакты экипажа судна с берегом максимально ограничить, при выходе на берег использовать перчатки и маски.

Систему вентиляции судна рекомендуется дезинфицировать ежемесячно, а рабочие и общественные помещения проветривать каждые два часа. Также рекомендуется использовать на камбузе одноразовую посуду.

Для водителей авто- и электротранспорта рекомендуется организовать "входной" осмотр с измерением температуры перед началом смены. На входе на предприятие нужно предусмотреть возможность обработать руки антисептиком или дезинфицирующими салфетками.

При получении путевых листов и прохождении медосвидетельствования водителям также следует соблюдать социальную дистанцию. Автобусы, троллейбусы и трамваи рекомендуется дезинфицировать ежедневно. Водителям следует менять маски каждые 2-3 часа и не реже раза за смену менять перчатки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 47 тысяч человек, всего скончались от болезни 405 человек, выздоровели 3 446.