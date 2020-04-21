МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Компания "Аэроэкспресс" из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом со вторника сократила количество рейсов поездов между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково", сообщил перевозчик.

Компания ранее в апреле отменила несколько рейсов поездов ранним утром и поздним вечером в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", а также сократила периодичность курсирования поездов во все столичные аэропорты до одного раза в час.

С 21 апреля количество рейсов "Аэроэкспресса" уменьшено и между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково". Поезда с Киевского вокзала будут отправляться в 8.00, 10.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00. Из аэропорта "Внуково" — в 7.00, 9.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.

Ранее было скорректировано расписание и экспресс-автобусов до аэропорта "Шереметьево".

"Аэроэкспресс" отмечает, что проводит необходимые дезинфекционные мероприятия для безопасности пассажиров и недопущения распространения инфекции.

Компания призывает пассажиров внимательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих и выполнять необходимые меры предосторожности, рекомендуемые специалистами, в частности соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от окружающих.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 47 121 человек, всего скончались от болезни 405 человек, выздоровели 3,45 тысячи.