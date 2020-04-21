МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ внёс девять судостроительных компаний в список системообразующих предприятий российской экономики в сфере промышленности и торговли, следует из материалов на сайте ведомства.

Ведомство отмечает, что критериями стали выручка не менее 5 миллиардов рублей и численность штата не менее 2 тысяч человек.

"Список предприятий: АО "ОСК"… АО "СК "Ак Барс"… АО "Концерн "Моринформсистема-Агат… АО "Концерн "Океанприбор"… АО "Концерн "НПО "Аврора"… АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор"… АО "ЦТСС"… ФГУП "Крыловский ГНЦ"… АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта", — говорится в материалах.

В настоящее время основная доля российского судостроения консолидирована в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). При этом новейшей верфью крупнотоннажного судостроения является ССК "Звезда", которая создаётся на Дальнем Востоке консорциумом во главе с "Роснефтью" и входит в контур ДЦСС.

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов, на заседании 17 апреля одобрила четыре отраслевых списка системообразующих предприятий, однако некоторые предложения были отправлены на доработку и теперь будут рассмотрены 24 апреля, сообщали журналистам ранее в секретариате Белоусова.

В марте был подготовлен предварительный список системообразующих предприятий, который встретил много критики, из-за чего было решено подготовить актуализированный перечень к 17 апреля. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, механизм перечня системообразующих предприятий изначально сформировался еще в 2008 году и использовался для определения списка предприятий, которые с точки зрения уплаты налогов, занятости или наличия критических технологий, работы в важных сферах или на территориях, подлежат особому вниманию со стороны властей.