МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Вывозные рейсы для россиян из индонезийского Денпасара, тайского Пхукета, испанского Аликанте и индийского штата Гоа предварительно запланированы на 24 апреля, сообщает в Telegram-канале Минкомсвязь РФ.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в РФ: вылет рейса №SYL9907 Денпасар — Владивосток запланирован на 24 апреля в 00.20 (местное время)", — говорится в сообщении.

"Вылет рейса №SBI5712 Пхукет — Новосибирск запланирован на 24 апреля в 4.55 (местное время)", — отмечает Минкомсвязь.

Также отмечается, что рейс Аликанте — Нижний Новгород запланирован на 24 апреля в 13.15 по местному времени, а рейс Гоа — Новосибирск- — Екатеринбург — в 16.30 по местному времени в тот же день.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.