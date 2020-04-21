СОЧИ, 21 апр /ПРАЙМ/. Самолет "Уральских авиалиний", вывозивший более 200 россиян из Бангкока, вылетел из Сочи с 68 пассажирами в Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель аэропорта города.

В 17.10 в международном аэропорту Сочи совершил посадку рейс из Бангкока. На самолете Airbus А321 прибыло 202 пассажира. После прохождения пограничного и таможенного контроля, осмотра сотрудниками Роспотребнадзора 134 жителя Краснодарского края покинули аэропорт. При этом экипаж провел подготовку к следующему перелету, и самолёт отправился в аэропорт "Платов" Ростова-на-Дону.

"Самолёт Airbus A321, прилетевший в Сочи из Бангкока с 202 россиянами на борту, вылетел в Ростов-на-Дону с 68 пассажирами", — сообщил собеседник агентства.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.