ЛОНДОН, 21 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Вторая по величине авиакомпания в Австралии VIrgin Australia, одним из акционеров которой является Virgin Group британского миллиардера Ричарда Брэнсона, во вторник объявила о переходе во внешнее управление. Причиной стал кризис из-за коронавируса, а также давние финансовые проблемы авиаперевозчика.

В заявлении, сделанном компанией на Австралийской фондовой бирже, говорится, что, находясь под управлением временной администрации под началом Deloitte, авиаперевозчик намерен продолжать осуществлять перелеты.

"Наше сегодняшнее решение заключается в том, чтобы обеспечить будущее Virgin Australia Group и выйти на другой стороне кризиса из-за COVID-19", — приводятся слова главы авиакомпании Пола Скурры.

Virgin Australia, долг которой превышает 5 миллиардов австралийских долларов (около 3,2 миллиарда долларов США), ранее обращалась к властям Австралии за финансовой помощью в размере 1,4 миллиарда австралийских долларов, однако получило отказ, так как является иностранной компанией. До кризиса в связи с коронавирусом авиаперевозчик также испытывал финансовые проблемы.

Глава Virgin Group Брэнсон, которому принадлежит 10% акций австралийской компании, не намерен сдаваться и планирует бороться за компанию. "Это не конец Virgin Australia, а новое начало. Я обещаю, что мы будем работать день и ночь, чтобы сделать это реальностью", — написал он в обращении к коллективу австралийской авиакомпании.

Накануне миллиардер пообещал заложить свой личный остров в Карибском море, чтобы спасти Virgin Atlantic, которая также несет убытки из-за коронавируса.

Virgin Australia в марте сократила количество рейсов из-за коронавируса, а также отправила в неоплачиваемый отпуск около 80% сотрудников.

В настоящее время в Австралии два крупных игрока на авиарынке — Virgin Australia и флагманская Qantas Airways.