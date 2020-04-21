МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Вывозной рейс Стамбул-Москва предварительно запланирован на среду, 22 апреля, сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса THY4902 Стамбул — Москва запланирован на 22 апреля 2020 в 17.15 (местное время)", — говорится в сообщении.

Перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве и Московской области.