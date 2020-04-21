КАЗАНЬ, 21 апр /ПРАЙМ/. Власти Татарстана уточнили, что во вторник вечером рейсом "Уральских авиалиний" в Казань из турецкой Анталии вернулись 122 российских туриста.

Ранее сообщалось, что на приземлившемся в Казани борту находились 143 пассажира, среди которых 71 житель Татарстана, остальные — из других регионов России.

"Изначально было заявлено 143 пассажира, по факту в Казань прибыли 122", — сказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Ранее она сообщала, что после санитарно-карантинных мероприятий прямо на борту самолёта пассажиров организованно в сопровождении специалистов Роспотребнадзора отправят на обязательную двухнедельную обсервацию в санаторий "Васильевский" под Казанью. Все прибывшие пройдут медицинское обследование: замер температуры, забор анализов. На протяжении ближайших двух недель они будут находиться под медицинским наблюдением.

В ночь на пятницу из Бангкока в Казань уже были доставлены 111 российских туристов, которых поместили на 14-дневный карантин в казанский санаторий "Ливадия". Среди них 45 жителей Татарстана, а также жители Самарской, Кировской, Пензенской областей, Пермского края и других регионов Приволжского федерального округа. В понедельник власти сообщили, что все тесты на коронавирус прибывших из Таиланда туристов отрицательные, высокой температуры ни у кого не зафиксировано. Медицинское наблюдение за ними продолжается.

В Татарстане за последние сутки коронавирус подтверждён у 50 жителей. Всего в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 280 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели и уже выписаны из больниц 36 человек, лечение в настоящее время в стационарах и на дому проходят 244 человека.