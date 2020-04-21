ЕРЕВАН, 21 апр /ПРАЙМ/. Чартерный рейс Москва-Ереван авиакомпании S7 для доставки на родину граждан Армении запланирован на 22 апреля, сообщили во вторник в армянском посольстве в РФ.

"Сообщаем, что 22 апреля (в 15.00) состоится чартерный рейс Москва-Ереван авиакомпании S7 с целью доставки армянских граждан в Армению", — говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.

Посольство рекомендовало первым 200 гражданам, зарегистрировавшимся в списке возвращающихся, явиться в аэропорт "Домодедово" в 11.00.

"За организацией рейса и регистрацией граждан будут следить представитель полиции Армении при посольстве Эдгар Аревшатян, представитель МЧС Артак Казарян и руководитель отдела протокола посольства Эдгар Хачатрян", — отмечается в сообщении. В посольстве напомнили, что все вернувшиеся будут помещены на обязательный 14-дневный карантин

Ранее тремя рейсами авиакомпании Red Wings в Ереван из Москвы вернулись около 670 граждан Армении.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране выявлены 1,4 тысячи случаев заражения, 24 пациента скончались. С 25 марта по 12 апреля была временно прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, введено ограничение на передвижение граждан. Позднее пункт об истечении 12 апреля срока введенных ограничений был изъят из приказа коменданта.