РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр /ПРАЙМ/, Юлия Насулина. Самолет "Уральских авиалиний" с 68 россиянами прибыл из Таиланда в Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта "Платов".

По данным Минтранса РФ, борт вылетел из Бангкока с 202 россиянами во вторник утром. В Сочи он высадил 134 жителя Краснодарского края, а затем отправился в Ростове-на-Дону.

"Самолет с 68 пассажирами из Бангкока приземлился", — сказал собеседник агентства.

Ранее представитель Роспотребнадзора по Ростовской области сообщил РИА Новости, что все прибывшие пассажиры будут обследованы на коронавирус и отправлены на самоизоляцию домой. В случае отсутствия условий будет решаться вопрос о размещении их в обсерваторе.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.