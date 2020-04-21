МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Вывозной рейс Бишкек-Новосибирск предварительно запланирован на 22 апреля, сообщает Минкомсвязь РФ.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса №S7 5542 Бишкек-Новосибирск запланирован на 22 апреля 2020 в 18.10 (местное время)", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирской области, Республике Алтай, Томской, Кемеровской, Омской областях.

В сообщении отмечается, что списки пассажиров будут формироваться на основании регистрации на портале госуслуг. Если у пассажира был билет на рейс любой российской авиакомпании, и он не был сдан, перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.