КАЗАНЬ, 22 апр /ПРАЙМ/. Самолет "Уральских авиалиний" в ночь на среду доставил в Казань из индийского Гоа 171 российского туриста, все они останутся на две недели в Татарстане на обсервации, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что рейсом "Уральских авиалиний" из индийского штата Гоа в Казань вылетел 171 пассажир. В генконсульстве в Мумбаи уточняли, что это второй вывозной рейс из Гоа для россиян, зарегистрировавшихся на сайте госуслуг. На первом подобном рейсе в Москву улетели более 400 человек. На этот раз Гоа смогли покинуть жители Татарстана и Самарской области. Ожидалось, что самолет приземлится в Казани в 1.28 мск 22 апреля.

"В международный аэропорт "Казань" прибыл борт, следовавший маршрутом Гоа (Индия) – Казань. Рейс доставил 171 пассажира, 76 из которых – жители Республики Татарстан", — сказала Галимова журналистам.

По ее словам, в аэропорту организованы все меры санитарно-эпидемиологического контроля. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Татарстану на борту проведут термометрию, после чего всех пассажиров организовано доставят в обсерватор в санаторий "Васильевский" (под Казанью). Именно там всем прибывшим предстоит провести ближайшие две недели. Утром проведут медицинский осмотр с замером температуры и забором анализов. Все 14 дней прибывшие будут находиться под наблюдением врачей.

Во вторник в Казань из турецкой Анталии уже были доставлены 122 российских туриста. По информации Галимовой, в числе прибывших 71 житель Татарстана, а также представители других регионов России. Все они уже направлены на двухнедельную обсервацию в санаторий "Васильевский".

В ночь на пятницу из Бангкока в Казань также были доставлены 111 российских туристов, которых поместили на 14-дневный карантин в казанский санаторий "Ливадия". Среди них 45 жителей Татарстана, а также жители Самарской, Кировской, Пензенской областей, Пермского края и других регионов Приволжского федерального округа. В понедельник власти сообщили, что все тесты на коронавирус прибывших из Таиланда туристов отрицательные, превышения температуры ни у кого не зафиксировано. Медицинское наблюдение за ними продолжается.