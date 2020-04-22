ВЛАДИВОСТОК, 22 апр /ПРАЙМ/. Находкинский морской торговый порт выделил 15 миллионов рублей для программы профилактики и минимизации распространения коронавируса на Дальнем Востоке, сообщает МТП.

"Фонд "Находка", созданный стивидорами Находки с целью реализации социальных проектов в интересах жителей Приморья, перечислил 15 миллионов рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Дальневосточном регионе. Целевое финансирование было выделено Находкинским морским торговым портом, который является крупнейшим участником и донором благотворительной организации", — говорится в сообщении.

По поручению полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева Фонд развития Дальнего Востока и Арктики реализует в макрорегионе программу по профилактике и минимизации распространения коронавируса с помощью привлечения средств крупных компаний округа. В рамках программы уже началась поставка средств индивидуальной защиты для дальневосточных медиков.

"Мы не могли остаться в стороне от этой проблемы и одними из первых откликнулись на предложение Фонда развития Дальнего Востока и Арктики поучаствовать в этой важной для всех нас инициативе", — сказал генеральный директор Находкинского МТП Владимир Григорьев, чьи слова приводятся в сообщении.

В самом Находкинском морском торговом порту в марте введен режим повышенной готовности для защиты сотрудников от возможного распространения коронавируса.

Находкинский морской торговый порт — одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. Порт расположен в бухте Находка и соединен с любой точкой Евроазиатского континента Транс-Сибирской железнодорожной магистралью, обслуживающей грузопоток Азия-Европа-Азия.