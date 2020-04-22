ВЛАДИВОСТОК, 22 апр /ПРАЙМ/. Коронавирус подозревают у четырех сотрудников авиакомпании "Чукотавиа", обеспечивающей внутренние авиарейсы на Чукотке, сообщает правительство региона.

"Двое из них были контактными с женщиной, у которой был ранее выявлен подтверждённый диагноз COVID-19. Ещё два человека являются сотрудниками авиакомпании, но в контакте с ранее выявленными заболевшими не находились. Один человек госпитализирован в среднетяжёлом состоянии, находится в специализированной палате с подачей кислорода, подключение к аппарату ИВЛ на данный момент не требуется", — говорится в сообщении.

Ещё три человека находятся на обязательной изоляции. Определён круг их контактов, проводятся противоэпидемические мероприятия.

Ранее на Чукотке были официально подтверждены два случая заболевания коронавирусом. У пассажира, прибывшего на Чукотку рейсом из Москвы, и женщины, которая летела тем же бортом и контактировала с этим мужчиной. Первый пациент уже выздоровел, у второй повторное тестирование показало отрицательный результат.