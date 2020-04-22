ВЛАДИВОСТОК, 22 апр — ПРАЙМ. Вывозной рейс авиакомпании S7 с россиянами вылетел из Бангкока во Владивосток, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Владивостока.

Ранее в Telegram-канале Минкомсвязи РФ сообщалось, что этот перелет возможен только для жителей Приморского края.

"Самолет вылетел из Таиланда, прибытие по плану в 21.25 местного времени (в 14.25 мск)", — сказал собеседник.

Предыдущий вывозной рейс S7 с 195 жителями Приморья прибыл из Бангкока во Владивосток вечером 18 апреля. В течение 14 дней после прибытия все пассажиры должны находиться дома на самоизоляции.