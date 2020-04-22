МОСКВА, 22 апр /ПРАЙМ/. ПАО "Аэрофлот" отказался от приобретения четырех автомобилей представительского класса "Mercedes Benz S" за 27,6 миллиона рублей после подведения итогов соответствующего тендера, следует из данных портала госзакупок.

Компания провела тендер на приобретение четырех автомобилей "Mercedes Benz S" или их эквивалентов, заявив начальную (максимальную) цену контракта в 34,7 миллиона рублей. Местом поставки товара в проекте договора значится аэропорт "Шереметьево-1", срок поставки – 20 календарных дней с момента заключения договора.

По данным портала, на конкурс заявились два участника. Оба они значительно снизили цену контракта: первый – до 27,6 миллиона рублей, второй – до 28,1 миллиона рублей.

Согласно результатам анализа заявок участников на оценочной стадии, первый заявитель набрал больший балл, но закупочная комиссия не стала объявлять его победителем.

"Закупочная комиссия рассмотрела полученные заявки, экспертное заключение и решила … отказаться от заключения договора по результатам проведения данной закупки", — написано в итоговом протоколе.

Причина отказа не поясняется.