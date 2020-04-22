МОСКВА, 22 апр /ПРАЙМ/. ПАО "Аэрофлот" готов заплатить до 19 миллионов рублей за научное исследование об эффективности и актуальности используемой компанией тарифной системы, чтобы ссылаться на эту работу при возникновении споров, в том числе с ФАС, следует из данных портала госзакупок.

Название работы звучит "Исследование ценовой эластичности пассажирского спроса". Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 18,9 миллиона рублей. Работа должна быть завершена до конца ноября. Срок действия договора истекает в конце года.

В представленных материалах "Аэрофлот" объясняет, что в настоящее время в авиационной отрасли пассажирских перевозок применяются "современные методы управления доходами на рейсах и пассажирскими потоками, основанные на динамическом ценообразовании с учетом спроса на маршрутах".

"Данный подход изначально был разработан, научно обоснован и применен за рубежом. В настоящее время подобная отраслевая практика активно применяется российскими авиакомпаниями на основании Воздушного кодекса, в соответствии с которым установлено право перевозчика самостоятельно определять тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузов", — говорится в материалах.

Однако в современных условиях российского антимонопольного законодательства, отмечает компания, не существует научно-практической базы, доказывающей эффективность и необходимость применения такого метода. "Вследствие чего авиакомпании, а именно "Аэрофлот" как лидер отрасли, сталкиваются с систематическими запросами надзорных и регулирующих органов о правомерности и обоснованности применения принципа динамического ценообразования", — говорится в тексте.

Заказчик ожидает, что исполнитель докажет необходимость, эффективность и актуальность тарифной системы. "Данная работа будет использована для ссылок на неё при формировании позиции перед государственными органами (ФОИВ, УФАС, представительные органы власти), общественностью и СМИ", — подчеркивает "Аэрофлот".

Заявки на участие в тендере принимаются до 18.00 мск 18 мая. Итоги планируют подвести 3 июня.