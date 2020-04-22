ЕРЕВАН, 22 апр /ПРАЙМ/. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Ереван запланирован на 23 апреля, сообщили в среду в армянском посольстве в РФ.

"Сообщаем, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми генконсульством Армении в Санкт-Петербурге с авиакомпанией "Уральские авиалинии", 23 апреля (в 12.00) состоится чартерный рейс Москва — Санкт-Петербург — Ереван", — говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.

Там же отмечается, что рейсом в Москве могут воспользоваться граждане, зарегистрировавшиеся в списке возвращающихся под номерами от 254 до 360. Они должны явиться в аэропорт "Домодедово" в 08.30. Сколько пассажиров заберет борт в Санкт-Петербурге, не указывается.

"Все вернувшиеся в Армению граждане будут помещены на обязательный 14-дневный карантин", — отмечается в сообщении.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране выявлены 1473 случая заражения, 24 пациента скончались. С 25 марта была временно прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, введено ограничение на передвижение граждан.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.