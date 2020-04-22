АНКАРА, 22 апр /ПРАЙМ/. Спецрейсами авиакомпаний "Уральские авиалинии" и Turkish Airlines из Антальи и Стамбула во вторник и среду вывезены 242 гражданина России, сообщило генконсульство РФ в Стамбуле.

"Специальными рейсами авиакомпаний "Уральские авиалинии" Анталья-Казань и Анталья-Екатеринбург, а также "Турецкими авиалиниями" по маршруту Стамбул-Москва 21-22 апреля осуществлен вывоз российских граждан, проживающих в Москве, Московской области, Уральском и Приволжском федеральных округах. В общей сложности вывезено 242 россиянина", — сообщила российская дипмиссия в Стамбуле.

Отмечается, что рейсы были организованы в тесной координации МИД России, Минкомсвязи России и Росавиации. российскими загранучреждениями в Турции было оказано содействие в оперативном информировании граждан, транспортировке, доступе в аэропорты и регистрации на рейсы.

"Генконсульство выражает особую признательность представительству МИД Турции в Стамбуле и губернаторству провинции Стамбул за помощь в оперативной организации беспрепятственного в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений перемещения российских граждан из Стамбула в Анталью для посадки на рейсы до Казани и Екатеринбурга, а также стамбульское отделение "Турецких авиалиний" в обеспечении выезда россиян рейсом до Москвы, осуществленным этой авиакомпанией в рамках мероприятий по вывозу турецких граждан из России", — говорится в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек