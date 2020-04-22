МОСКВА, 22 апр /ПРАЙМ/. Американская авиастроительная компания Boeing планирует уволить 10% своих сотрудников, работающих в сфере гражданской авиации, на фоне пандемии коронавируса, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Согласно данным источников, сокращения затронут подразделение, занимающееся производством дальнемагистральных самолетов Boeing 787, 777, а также 737 Max.

Представитель Boeing заявил агентству, что компания предлагает программы по "добровольному увольнению" с целью избежать последующих сокращений, но не подтвердил масштаб увольнений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.