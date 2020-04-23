РЖД начинают брать в обязательном порядке телефон и e-mail у пассажиров при покупке билета
МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Пассажиры при покупке билета на поезд холдинга РЖД в кассе или через интернет с четверга должны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщила компания.
Ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного информирования о корректировках в расписании движения поездов дальнего следования только по желанию. Теперь данная норма закреплена на законодательном уровне.
Согласно изменениям, с 23 апреля все пассажиры при оформлении билета в кассе на вокзалах, на сайте РЖД или через мобильное приложение "РЖД Пассажирам" должны указывать свои контактные данные. Речь идёт о номере мобильного телефона или адресе электронной почты. Туда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет.
Услуга информирования пассажиров о корректировках в движении поездов является бесплатной.
РЖД отмечали, что контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок.
Холдинг РЖД из-за ситуации с коронавирусом изменил график курсирования ряда поездов и ещё ряд отменил. Компания отмечала, что это связано со снижением пассажиропотока. Отмены поездов коснулись лишь составов, которые имеют альтернативу.
https://1prime.ru/transport/20200423/831315050.html