МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Пассажиры при покупке билета на поезд холдинга РЖД в кассе или через интернет с четверга должны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщила компания.

Ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного информирования о корректировках в расписании движения поездов дальнего следования только по желанию. Теперь данная норма закреплена на законодательном уровне.

Согласно изменениям, с 23 апреля все пассажиры при оформлении билета в кассе на вокзалах, на сайте РЖД или через мобильное приложение "РЖД Пассажирам" должны указывать свои контактные данные. Речь идёт о номере мобильного телефона или адресе электронной почты. Туда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет.

Услуга информирования пассажиров о корректировках в движении поездов является бесплатной.

РЖД отмечали, что контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок.

Холдинг РЖД из-за ситуации с коронавирусом изменил график курсирования ряда поездов и ещё ряд отменил. Компания отмечала, что это связано со снижением пассажиропотока. Отмены поездов коснулись лишь составов, которые имеют альтернативу.