ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 апр /ПРАЙМ/. Сообщение о якобы "минировании" самолета, совершавшего рейс из Москвы в Южно-Сахалинск, не подтвердилось после осмотра борта спецслужбами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта прибытия Марина Суетинова.

"Информация о "минировании" самолета поступила в диспетчерскую службу аэропорта Шереметьево, когда рейс SU-1742 уже находился в воздухе. Руководство "Аэрофлота" приняло решение продолжить полет, и в 8.48 (0.48 мск) борт благополучно совершил посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. После посадки 41 пассажир и 12 членов экипажа были эвакуированы, а самолет осмотрен спецслужбами. Информация о заложенном взрывном устройстве на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот" рейс 1742 Москва — Южно- Сахалинск 23 апреля оказалась ложной", — отметила собеседница агентства.

По ее информации, в настоящее время экипаж готовится к обратному рейсу в Москву, пассажиры проходят регистрацию.