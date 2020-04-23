МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Пилоты, обслуживающие самолеты Airbus, рассказали, каким образом самолеты защищены от биологической угрозы COVID-19 и почему не стоит бояться летать на фоне распространения инфекции, сообщили РИА Новости в российском сервисе путешествий Туту.ру.

Летчики отметили, что несмотря на то, что самолет выглядит как закрытое пространство, где сидит много людей, путешествие на нем безопасно для пассажиров.

По словам одного из летчиков, пассажирская кабина самолета "нарезана" системой кондиционирования салона на много-много слоев, разделенных по рядам и состоящих из отдельных воздушных потоков. Визуально это одно пространство, но потоки начинаются от потолка, проходят ряд кресел до прохода и возвращаются под креслами в пол у обшивки (поэтому, кстати, ногам и бывает холодно в полете). Благодаря такой системе вероятность того, что пассажир сможет заразиться, кроме как от ближайшего соседа, крайне мала.

"Кроме того, в полете воздух в салоне полностью обновляется раз в три минуты и перед тем, как вернуться обратно, пропускается через салонные HEPA-фильтры. Забортный воздух попадает через двигатель в систему кондиционирования очень горячим — настолько, что там ничего не выживет. Охлаждается до 200 градусов Цельсия, смешивается с внутренним воздухом из салона. В смешивающем устройстве стоят эти самые фильтры. При этом в документах производителей фильтров фигурирует число в 99,99% как качество фильтрации вирусных частиц", — прокомментировал ситуацию пилот.

Эксперты считают главным, чтобы не болел бортпроводник, потому что он контактирует со всем салоном. Поэтому авиакомпаниям стоит проверять каждый день бортперсонал, это сильно снизит возможные риски. "Сейчас уже используются маски и перчатки для кабинного экипажа по рекомендации регулятора, дезинфекция и уборка средствами по стандартам Роспотребнадзора, особая дезинфекция столиков, подлокотников кресел и багажных полок. Воздух на земле перед новым полетом заменяется полностью, то есть рециркуляционный из объема самолета выпускается наружу. То есть риски "растащить" инфицированный воздух вдоль салона самолета – минимальны", — уточнил представитель одной из авиакомпаний.