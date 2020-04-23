ВАШИНГТОН, 23 апр /ПРАЙМ/. Общее число пассажиров международных авиарейсов к сентябрю 2020 года может сократиться из-за пандемии коронавируса до 1,2 миллиарда человек по сравнению с "обычным периодом", прогнозирует Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Как отмечается в опубликованном докладе ИКАО, пассажиропоток может снизиться на две трети относительно уровня, который прогнозировался на первые три квартала этого года. В результате доходы авиакомпаний упадут на 160-253 миллиарда долларов в период с января по сентябрь.

Специалисты организации считают, что больше всего сначала пострадает европейский и азиатско-тихоокеанский регион, а за ними последует Северная Америка.