МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Вывозной рейс Франкфурт-на-Майне — Москва для граждан России запланирован на 24 апреля в 18.50 (19.50 мск).

"Вылет рейса №AFL2657 Франкфурт-на-Майне — Москва запланирован на 24 апреля 2020 в 18.50 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве и Московской области", — говорится в Telegram-канале Минкомсвязи.

Отмечается, что количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах.