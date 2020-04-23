МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Вывозной рейс Бангкок — Петропавловск-Камчатский предварительно перенесен с воскресенья на субботу, следует из сообщения в Telegram-канале Минкомсвязи.

Ранее Росавиация сообщала, что этот рейс предварительно запланирован на воскресенье.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № SHU5491 Бангкок — Петропавловск- Камчатский запланирован на 25 апреля 2020 в 22.40 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Камчатском крае и Дальневосточном федеральном округе", — говорится в сообщении.