МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Департамент Москвы по конкурентной политике объявил аукцион на проведение работ по замене эскалаторных комплексов на станции метро "Рижская", после которых начнется масштабная реконструкция станции; начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,2 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

Объект закупки: "Выполнение работ в рамках реализации проекта по замене эскалаторных комплексов "Рижская". Государственным заказчиком значится Московский метрополитен.

В материалах отмечается, что после замены эскалаторов начнется масштабная реконструкция станции, которая носит статус выявленного объекта культурного наследия.

"Период выполнения работ: с 1 до 540 календарных дней с момента заключения контракта", — говорится в документации.

Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,2 миллиарда рублей.

Заявки на участие в аукционе принимают до 11.00 мск 8 мая. Проведение аукциона назначено на 13 мая.

Открытие станции "Рижская" состоялось 1 мая 1958 года. По такому же проекту сооружены наземные вестибюли станций "ВДНХ" и "Алексеевская". Станция получила свое название по Рижскому вокзалу, вблизи которого она расположена. Около станции метро установлен монумент, посвященный запуску Первого искусственного спутника Земли. Поблизости расположены Рижский вокзал, станции "Ржевская" Московской железной дороги и "Рижская" Октябрьской железной дороги.