МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Столичный департамент транспорта сообщил РИА Новости, что в общественном транспорте Москвы с 23 апреля будут штрафовать на 5 тысяч рублей за несоблюдение социальной дистанции.

В пресс-службе пояснили, что рейды по выявлению нарушителей социальной дистанции начались в общественном транспорте Москвы 23 апреля, размер штрафа — 5 тысяч рублей. Штрафуют тех нарушителей, которые, игнорируя наклейки — отметки о дистанции, при наличии свободных мест находятся в непосредственной близости от других пассажиров.