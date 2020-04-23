МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Вывозной рейс из Денпасара (Бали) в Самару и Сочи состоится 25 апреля, на нем смогут вернуться на родину жители Поволжья и юга России, сообщил представитель Минкомсвязи России.

"Вылет рейса №6296 Денпасар – Самара — Сочи запланирован на 25 апреля в 21.10 по местному времени (16:10 мск). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской Пензенской, Ростовской, Волгоградской областях, республиках Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, в Краснодарском крае, Севастополе", — сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Бали-РФ".

Он уточнил, что на рейс надо зарегистрироваться на сайте Госуслуг.

"Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на Госуслугах. Если у вас был билет на рейс любой российской авиакомпании, и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе", — уточнили в Минкомсвязи.